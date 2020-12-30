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الولايات المتحدة تقدم 30 مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية

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الولايات المتحدة تقدم 30 مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية الولايات المتحدة تقدم 30 مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية

مصراوي Masrawy

08:51 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ):
أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة قدمت خلال الأسبوع الجاري للجيش العراقي 30 سيارة مُدرعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية.

وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه تم تقديم المركبات أمس الأول الاثنين لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

ولفتت السفارة إلى أن هذه المساهمة تأتي باعتبارها جزءا من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد.

وشددت على أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمنِ العراق وبغداد.

وتعرضت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد لعدد من الهجمات الصاروخية. وتتهم الولايات المتحدة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بشن الهجمات.

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