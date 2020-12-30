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صحة الشرقية تُجري أول غسيل كلوي لمريض مصاب بكورونا في مستشفى أبو حماد

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صحة الشرقية تُجري أول غسيل كلوي لمريض مصاب بكورونا في مستشفى أبو حماد صحة الشرقية تُجري أول غسيل كلوي لمريض مصاب بكورونا في مستشفى أبو حماد

مصراوي Masrawy

08:45 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أجرى الفريق الطبي بمستشفى "أبو حماد" المركزي بالشرقية، اليوم الأربعاء، جلسة غسيل كلوي لمريض مصاب بفيروس كورونا المُستجد، وذلك للمرة الأولى بالمستشفى.

وجرت الجلسة تحت إشراف الدكتور محمد نورالدين، مدير المستسفى، والدكتور محمد فوزي، رئيس وحدة الغسيل الكلوي، والدكتور أحمد العريني، نائب المدير ورئيس مكافحة العدوى، بالتنسيق مع الدكتور أكرم، طبيب الرعاية المركزة بالمستشفى.

وجرى اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والأساليب المانعة للتلوث قبل وأثناء وبعد الجلسة، وتطهير خط سير المريض بالكامل.

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