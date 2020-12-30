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الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة

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الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة
قال: تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم وتتشكّل السحب على الجوف

الموجة الباردة تتراجع.. المسند: لا يلوح في الأفق أي موجة صفرية قارسة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ اليوم الحالة المطرية السابعة في هذا الموسم.

وقال عبر حسابه في تويتر: قد تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق #الجوف #حائل، وربما #الحدود_الشمالية و #المدينة.

وأضاف: الموجة الباردة تتراجع تدريجياً، ودرجة الحرارة تعاود ارتفاعها وعودتها لطبيعتها الشتوية.

واستطرد: لا يلوح في الأفق حتى أسبوع قادم، أيُّ موجة صفرية قارسة البرودة.. هذا والله أعلم.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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