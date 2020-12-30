أخبار عاجلة

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الإمارات تدين هجمات إرهابية في النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا -
إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا -
أعضاء الكونجرس الجديد يبدأون حلف اليمين وسط صراع بشأن فوز بايدن -
​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فايزر وبيونتك تعتزمان توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

Print
فايزر وبيونتك تعتزمان توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي فايزر وبيونتك تعتزمان توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

08:09 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ):
أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتك مساء أمس الثلاثاء اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر/بيونتك ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة.

كانت المفوضية الأوروبية وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح فايزر/بيونتك المعروف أيضا باسم بي.إن.تي 162بي2 للوقاية من للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.

وأعلنت فايزر وبيونتك في 11 نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناء على رغبة المفوضية. وكانت الشركتان قد أعلنتا في وقت سابق قدرتهما على توفير ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

شبكة عيون الإخبارية