هند تطلب خلع زوجها: "عاوزني أخطبله حبيبته القديمة"

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مصراوي Masrawy



كتبت-فاطمة عادل:

أقامت "هند. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلع خلع زوجها "رضا. ع"، مبررة طلبها "جوزي رجع لحب عمره القديم وعاوزني اطلع اطلبها على أن أخته الكبيرة".

عن قصة حب، تزوجت هند من "ابن الجيران" رضا 38 سنة، وعلى مدار سنة زواج عاشت في سعادة لا تنتهي، تظاهر أمامها بالحب الشديد ما جعلها تتمسك به وبسبب شخصيته المحترمة والمتدينة وافقت على الارتباط به، بحسب الدعوى.

وقالت هند في دعواها التي حملت رقم 2341 لسنة 2019 إنها منذ اليوم الأول للزواج تفعل ما بوسعها لإسعاده، قائلة إنه قبل فجأة تغير في معاملته معها بعد نزوله لحل خلاف بين جيران المنطقة "يومها قابل بنت كان بيحبها وقت الدراسة"، مضيفة "من وقتها وزوجي لا يترك التليفون، مكالمات ومحادثات".

وأضافت "بالفعل لاحظت على زوجي الخيانة ودخل الشك إلى قلبي ولم أجد الحل إلا بمواجهته لحل خلافاتنا بالمناقشة"، موضحة أنه بمجرد محادثته لأول مرة تركها وغادر المنزل وفي المرة الثانية رد عليها بأسلوب غير لائق.

وفي أحد الأيام، فاجئت الزوجة الثلاثينية زوجها أثناء محادثته مع حبيبته وانتزعت هاتفه، لتفاجئ بالمحادثات وتدخل في نوبة بكاء، بالإضافة إلى طلب زوجها البقاء معه ومساعدته في الارتباط بحبيبته "تعالي اطلبهالي للزواج كأنك أختي الكبيرة" فانهارت في البكاء وغادرت لمنزل أسرتها.

في منزل الزوجة، تشاجر الزوج مع حماه، فطلب الأخير تطليق ابنته، لكن الزوج رفض، وقررت الزوجة التخلص منه في المحكمة، ومازالت الدعوى منظورة حتى الآن.