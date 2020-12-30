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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي العناوين الرئيسية لصحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، وفي مقدمته توجيهات الرئيس فيما يخص تكامل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية توطين الصناعة، وتعزيز خطوات تعميم آليات التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية، إلى جانب توجيهاته المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي من بينها توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، ومد فترة تقديم إقرارت الضريبة العقارية.

وتحت عنوان "الرئيس يستعرض جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة"، سلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على توجيهات الرئيس السيسي بأن تعكس اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحوافز المتنوعة والمميزات العديدة التي نص عليه القانون لدعم انشطة الشركات العاملة في تلك المشروعات، وتخصيص تمويل ميسر لهم داخل الخطة السنوية للدولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المطلوبة منهم لتسجيل وسداد الضرائب المستحقة على المشروعات.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول جهود الدولة لدعم انشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في اطار القانون الجديد لتلك المشروعات ولائحته التنفيذية، وكذلك تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة، واستراتيجية تنمية الموارد.

وتحت عنوان "الرئيس: أولوية لإنتاج السلع المستوردة ودعم فرص التصدير"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير، وبتعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي الذي يسهم في رفع مستوى الأداء وكذلك التيسير على المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

وتحت عنوان "وزير الداخلية: رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى" سلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على الاجتماع، الذي عقده اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات التى تتزامن مع بدء العام الميلادى الجديد والتى يُعد من أبرزها أعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية، وكذا استضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة ، أسفر عن تحقيق نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

وذكرت "الجمهورية" أن الوزير تابع عبر الفيديو كونفرانس مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، حيث شدد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وتحت عنوان "تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية مارس" سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية ديسمبر الجاري؛ للتيسير على المواطنين ومنعا للتزاحم، بما يتسق مع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

وتحت عنوان "زايد تعلن (حصاد 6 شهور) للمبادرة الرئاسية: 11 مليونا استفدن من (دعم صحة المرأة)" أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه تم فحص 11 مليونا و33 ألفًا و 255 امرأة ضمن أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو من العام الماضي؛ حيث قامت بفحص السيدات وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة لكافة السيدات بالمجان.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، قوله إن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وذكرت الجمهورية أن مجاهد أشار إلى أن الوزيرة وجهت بتوفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.

وتحت عنوان "1.1 مليار يورو من (الاستثمار الأوروبي) لمشروعات النقل، أبرزت صحيفة "الأخبار" توقيع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي فلافيا بالانزا، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بجمهورية مصر العربية لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة التعاون الدولي تأكيدها أن الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو.

وتحت عنوان "التعليم تناشد أولياء الأمور عدم الانسياق للشائعات" أبرزت صحيفة "الأهرام" مناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق للشائعات والدعوات التحريضية لبعض "الجروبات" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحرض على عدم دخول الطلاب الامتحانات والامتناع عن استكمل الفصل الدراسي الأول.