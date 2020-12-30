شاب يحاول الانتحار بالقفز من أعلي كوبري المعرض بطنطا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

حاول شاب الانتحار في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أعلي الكوبري العلوي المتجه إلى منطقة استاد طنطا.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطاراً من العميد ذكريا حجازي، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بإخطار من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول شاب يدعي" ع. الجمال"، 30 عاما، يقيم بمنطقة "علي أغا" بدائرة ثان طنطا، ويرتدي كالونا طبية بيده، يعاني من كسور وكدمات نتيجة قفزه من أعلي كوبري المعرض.

علي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لعمل تحريات الأولية عن دافع الانتحار للشاب والوقوف علي آخر التطوارات والعرض على النيابة العامة.