أخبار عاجلة

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الإمارات تدين هجمات إرهابية في النيجر أسفرت عن إصابة ومقتل 70 مدنيًا -
إيران تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى بريطانيا -
أعضاء الكونجرس الجديد يبدأون حلف اليمين وسط صراع بشأن فوز بايدن -
​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شاب يحاول الانتحار بالقفز من أعلي كوبري المعرض بطنطا

Print
شاب يحاول الانتحار بالقفز من أعلي كوبري المعرض بطنطا شاب يحاول الانتحار بالقفز من أعلي كوبري المعرض بطنطا

مصراوي Masrawy

07:56 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الغربية - مروة شاهين:

حاول شاب الانتحار في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، أعلي الكوبري العلوي المتجه إلى منطقة استاد طنطا.
كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطاراً من العميد ذكريا حجازي، مأمور قسم أول طنطا، يفيد بإخطار من نقطة شرطة مستشفى جامعة طنطا بوصول شاب يدعي" ع. الجمال"، 30 عاما، يقيم بمنطقة "علي أغا" بدائرة ثان طنطا، ويرتدي كالونا طبية بيده، يعاني من كسور وكدمات نتيجة قفزه من أعلي كوبري المعرض.

علي الفور انتقل ضباط البحث الجنائي لعمل تحريات الأولية عن دافع الانتحار للشاب والوقوف علي آخر التطوارات والعرض على النيابة العامة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية