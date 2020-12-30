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السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف

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السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف
من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية.. منها تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

السديس يدشّن عدداً من البرامج التطويرية التقنية بمعهد الحرم المكي الشريف

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ عن بُعد، "البرامج التطويرية التقنية لمنسوبي المعهد"، وهي حزمة من البرامج الهادفة التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية في معهد الحرم المكي الشريف وعددها أربعة برامج.

وجاءت كالتالي: 20 ساعة في صناعة العروض التعليمية، و15 ساعة في صناعة المشاريع العلمية الشرعية وإداراتها، 8 ساعات في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، 20 ساعة في الأمن السيبراني.

من جانبه، شكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني؛ بهذه المناسبة، ولاة أمر هذه البلاد المباركة، ومعالي الرئيس العام، على ما يولونه من دعم واهتمام غير محدودين للعلم وأهله، سائلاً الله - العلي القدير - أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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