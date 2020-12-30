أخبار عاجلة

​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل

Print
وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل
لإجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة

وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، أن وفدًا سعوديًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تريبيون" الباكستانية، فإنه سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة وقضايا ثنائية أخرى.

ويرافق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفدٌ من رؤساء الشركات ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت المصادر الباكستانية أنه يُنتظر أن يكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمن الوفد، وقد يتم خلال الزيارة بحث إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وفي ذات الجانب يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي بنجلاديش في نهاية شهر يناير المقبل وفقًا لتقارير بنجلاديشية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة

"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020

"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020

"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

شبكة عيون الإخبارية