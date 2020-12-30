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باكستان تسجل 2155 إصابة جديدة و55 حالة وفاة بفيروس كورونا

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باكستان تسجل 2155 إصابة جديدة و55 حالة وفاة بفيروس كورونا باكستان تسجل 2155 إصابة جديدة و55 حالة وفاة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:22 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

إسلام آباد - (أ ش أ):
سجلت باكستان 2155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 477 ألفا و240 حالة.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 55 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و47 حالة وفاة.
وبلغ إجمالي عدد الذين تماثلوا للشفاء حتى الآن في باكستان 430 ألفا و113 شخصا.

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مصراوي Masrawy

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