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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وتبوك

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وتبوك "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مكة والمدينة وتبوك
تشمل الجوف والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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