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محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن

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محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن محكمة صينية تحكم على 10 متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن

مصراوي Masrawy

06:44 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

بكين - (د ب أ):
أصدرت محكمة في جنوب الصين حكما على عشرة أشخاص متهمين بالفرار من هونج كونج إلى تايوان بالسجن لمدد تراوحت بين 7 أشهر وثلاث سنوات.

وحاول الأشخاص الذين كانوا يقيمون في هونج كونج الفرار إلى تايوان على متن قارب في أغسطس ، لكن الشرطة البحرية في شنتشن ، جنوب الصين ، ألقت القبض عليهم.

وحكم على شخصين متهمين بتنظيم رحلات عبور حدودية غير قانونية بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وعامين على التوالي ، بينما حُكم على الثمانية الآخرين بالسجن سبعة أشهر لعبورهم الحدود بشكل غير قانوني ، وفقا لمحكمة الشعب في مقاطعة يانتيان.

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