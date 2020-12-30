حدث ليلاً| 1333 إصابة جديدة وتفاصيل غلق مسجد النور

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

توقف الزيادة وانخفاض طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 604 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

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مبروك عطية: "وباء كورونا ليس كله شرًا.. ولا ينبغي أن نلعن الأيام"

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن وباء كورونا ليس كله شرا ولكن الصبر والرضا بقضاء الله وقدره فيه كل الخير، مشيرًا إلى أنه علينا أن نتفائل بالعام بكل ما فيه من وجود رئيس يحمي المصريين ويتواصل معهم وينزل إليهم بنفسه، ويلتزم قبلهم بالاجراءات الاحترازية ويرتدي الكمامة قبلهم، وكذلك وجود صبر للمصريين على الشدائد ، وحملات التبرع بالدم لمصابي كورونا.

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أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عن عدد من المخالفات ضد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريات) في نطاق محافظة القاهرة الكبرى.

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بـ13 برجًا.. المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو)

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 مدينة المنصورة الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، ومنذ ذلك الوقت شرعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ العديد من المشروعات القومية المختلفة.

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تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته الثلاثاء، على حزمة من القرارات والإجراءات لتنشيط حركة السياحة الثقافية في مصر.

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تعرف على موعد انتهاء الحجز الإليكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط

انتهت وزارة الإسكان من بيع كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط وسداد جدية الحجز بمكاتب البريد ويتبقى فقط التقديم الإلكتروني.

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تصل إلى الفصل.. الأوقاف تحذر أئمة المساجد من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

كشف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل جديدة حول غلق مسجد النور وتوقيع جزاءات على الأئمة والعاملين.

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العثور على أم وطفلها مذبوحين داخل شقة بشبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على سيدة وطفلها مذبوحين داخل شقة يقيمان به في منزل أهل الأم في شبرا الخيمة.

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أمريكا: 19.4 مليون إصابة بكورونا والوفيات 336529

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حتى مساء أمس الثلاثاء، بنسبة 1ر1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من يوم الاثنين، إلى 4ر19 مليون حالة إصابة حتى الساعة 0321 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

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قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية

هز انفجار عنيف مناطق شمال غرب العاصمة السورية دمشق ليل الثلاثاء/ الأربعاء .

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جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإدلاء بكلمة أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقول إن الاتفاق التجاري الجديد لما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيجعل بريطانيا "جارا ودودا وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

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تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية، أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

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