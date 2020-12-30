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سانا: مقتل شخص وجرح 3 جنود جراء العدوان الإسرائيلي بريف دمشق

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سانا: مقتل شخص وجرح 3 جنود جراء العدوان الإسرائيلي بريف دمشق سانا: مقتل شخص وجرح 3 جنود جراء العدوان الإسرائيلي بريف دمشق

مصراوي Masrawy

05:57 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

دمشق - (د ب أ) :
ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن شخصا قتل وجرح 3 جنود جراء "العدوان الإسرائيلي" الذي استهدف وحدة للدفاع الجوي السوري في منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "العدو الإسرائيلي أطلق صواريخ على منطقة النبي هابيل في مدينة الزبداني قرب الحدود السورية اللبنانية" وإن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لتلك الصواريخ".

وأفادت صفحات تابعة للمعارضة السورية بأن " مواقع تابعة لحزب الله اللبناني تعرضت للقصف في منطقة النبي هابيل وتستخدم مستودعات للصواريخ قبل نقلها من سورية إلى لبنان".

وشنت إسرائيل خلال العام الحالي نحو 27 غارة وقصفا صاروخيا طال عدة محافظات سورية أغلبها تركز في ريف دمشق والقنيطرة.

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