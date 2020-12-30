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أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

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أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

05:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الأربعاء 30 ديسمبر وحتى الاثنين 4 يناير المقبل.

الأربعاء:
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

- شبورة مائية على مناطق من السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

الجمعة:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

السبت:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

الأحد:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.

الإثنين:
- شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.​

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