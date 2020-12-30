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حملة تقدم التماسا للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات في ويسكونسن

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حملة ترامب تقدم التماسا للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات في ويسكونسن حملة تقدم التماسا للمحكمة العليا بشأن نتائج الانتخابات في ويسكونسن

مصراوي Masrawy

05:51 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ):
قدمت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد التماسا إلى المحكمة العليا الثلاثاء لإلغاء قرارات المحكمة في ولاية ويسكونسن بشأن الانتخابات الرئاسية.

ويطعن الالتماس على قرار المحكمة العليا بولاية ويسكونسن الذي "سمح باحتساب أكثر من 50 ألف صوتي غيابي بشكل غير قانوني"، بحسب حملة ترامب.

واعتمدت جميع الولايات الأمريكية نتائجها الانتخابية مما عزز فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات.

وتسعى حملة ترامب من خلال الدعوى القضائية، لإلغاء فوز بايدن في ولاية ويسكونسن، على الرغم من أن فوز ترامب في الولاية لن يغير نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتتجه جميع الأنظار حاليا إلى يوم 6 يناير، حيث من المفترض أن يصادق الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي المقدمة من الولايات.

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