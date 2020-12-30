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برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

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برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة برودة شديدة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وأضافت الهيئة أن طقس الخميس، مائل للدفء نهارًا على القاهرة والمناطق الجنوبية والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري تسجل 21 -11، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 25 -15، شمال الصعيد 22 -8، جنوب الصعيد 25 -11.

وتابعت: "الشبورة الجوية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد".

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للدفء نهارا على المناطق الجنوبية، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب المناطق.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري تسجل 20-12، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 24 -15، شمال الصعيد 21 -10، جنوب الصعيد 24 -11.

وتابعت: "الشبورة الجوية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد".

وعن طقس السبت المقبل، أكدت الهيئة أنه معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سينلء وشمال وجنوب الصعيد، على ان يكون بارد إلى شديد البرودة ليلا.

وتسجل درجات الحرارة، على القاهرة والوجه البحري تسجل 20-12، والسواحل الشمالية 19 -13، جنوب سيناء 24 -15، شمال الصعيد 21 -10، جنوب الصعيد 24 -11.

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