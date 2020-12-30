أخبار عاجلة

​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

24 يناير المقبل.. بدء تسليم 1440 وحدة سكنية بمشروع دار بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة

Print
24 يناير المقبل.. بدء تسليم 1440 وحدة سكنية بمشروع دار مصر بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة 24 يناير المقبل.. بدء تسليم 1440 وحدة سكنية بمشروع دار بمنطقة القرنفل بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة تسليم دفعة جديدة من شقق دار يوم 24يناير المقبل، بواقع 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالى خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021، ووحدات العمارة رقم 383، يوم الثلاثاء 9/2/2021، ووحدات العمارة رقم 384، يوم الأربعاء 10/2/2021.

وتابع: "ووحدات العمارة رقم 385، يوم الخميس 11/2/2021، ووحدات العمارة رقم 320، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة رقم 321، يوم الإثنين 15/2/2021، ووحدات العمارة رقم 315، يوم الثلاثاء 16/2/2021، ووحدات العمارة رقم 314، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة رقم 313، يوم الخميس 18/2/2021، ووحدات العمارة رقم 312، يوم الأحد 21/2/2021، ووحدات العمارة رقم 311، يوم الإثنين 22/2/2021، ووحدات العمارة رقم 414، يوم الثلاثاء 23/2/2021، ووحدات العمارة رقم 415، يوم الأربعاء 24/2/2021، ووحدات العمارة رقم 416، يوم الخميس 25/2/2021، ووحدات العمارة رقم 294، يوم الأحد 28/2/2021، ووحدات العمارة رقم 295، يوم الإثنين 1/3/2021، ووحدات العمارة رقم 296، يوم الثلاثاء 2/3/2021، ووحدات العمارة رقم 297، يوم الأربعاء، ووحدات العمارة رقم 298، يوم الخميس 3/3/2021، ووحدات العمارة رقم 299، يوم الأحد 7/3/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 386، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارة رقم 387، يوم الثلاثاء 9/3/2021، ووحدات العمارة رقم 388، يوم الأربعاء 10/3/2021، ووحدات العمارة رقم 229، يوم الخميس 11/3/2021، ووحدات العمارة رقم 228، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارة رقم 223، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارة رقم 222، يوم الثلاثاء 16/3/2021، ووحدات العمارة رقم 221، يوم الأربعاء 17/3/2021، ووحدات العمارة رقم 220، يوم الخميس 18/3/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارة رقم 5، يوم الثلاثاء 23/3/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الأربعاء 24/3/2021، ووحدات العمارة رقم 9، يوم الخميس 25/3/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الإثنين 29/3/2021، ووحدات العمارة رقم 40، يوم الثلاثاء 30/3/2021.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 7، يوم الأربعاء 31/3/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الخميس 1/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الأحد 4/4/2021، ووحدات العمارة رقم 336، يوم الإثنين 5/4/2021، ووحدات العمارة رقم 337، يوم الثلاثاء 6/4/2021، ووحدات العمارة رقم 403، يوم الأربعاء 7/4/2021، ووحدات العمارة رقم 404، يوم الخميس 8/4/2021، ووحدات العمارة رقم 405، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 406، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 316، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 317، يوم الأربعاء 14/4/2021، ووحدات العمارة رقم 353، يوم الخميس 15/4/2021، ووحدات العمارة رقم 243، يوم الأحد 18/4/2021.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية