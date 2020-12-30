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اليوم.. محاكمة 22 متهمًا بقضية "داعش العمرانية"

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اليوم.. محاكمة 22 متهمًا بقضية "داعش العمرانية" اليوم.. محاكمة 22 متهمًا بقضية "داعش العمرانية"

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

تنظر الدائرة الـ25 إرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 22 متهمًا بينهم 10 محبوسين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش العمرانية".

تنعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم الأول أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الثامن عشر تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
ونسبت للمتهمين من الـ 19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة "سيارات شرطة".

كما وجه للمتهمين الأول والثانى تهم الشروع فى قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية "بنادق مسدسات، وخرطوش".

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