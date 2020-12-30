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الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد

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الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية في أول ثلاثة أيام من العام الجديد 2021.

حذرت الهيئة من الشبورة الكثيفة خلال هذه الفترة، وطالبت باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة، والتي تصل حد الضباب أحيانًا على بعض المناطق.

ووفق بيان الهيئة، تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية كثيفة صباحًا.

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