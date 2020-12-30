أخبار عاجلة

​بجهود الأهالي.. 57 أسطوانة تنقذ مستشفى الحامول المركزي من نقص الأكسجين -
ترامب يزعم أن وفيات كوفيد "مبالغ فيها.. وفوتشي يرد -
نجوم الصحافة والفن في افتتاح معرض جمال فهمي (صور) -
الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا

Print
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

03:01 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

نواكشوط - (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن أربعة أشخاص توفوا أمس الثلاثاء جراء إصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضحت الوزارة في إيجاز يومي حول جائحة كورونا أنها "سجلت 4 وفيات بسبب و211 إصابة جديدة و262 حالة تعاف".

وأشارت الوزارة إلى أن مجموع الإصابات بالفيروس بلغ 13989، بينما بلغ عدد حالات التعافي 10830، والوفيات 334 حالة وفاة.

وتفاقمت وضعية وباء كورونا في البلاد بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تسجيل 2643 إصابة جديدة و102 حالة وفاة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

شبكة عيون الإخبارية