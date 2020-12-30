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اليوم.. احتفالية روسية بمئوية الأديب عبدالرحمن الخميسي

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اليوم.. احتفالية روسية بمئوية الأديب عبدالرحمن الخميسي اليوم.. احتفالية روسية بمئوية الأديب عبدالرحمن الخميسي

مصراوي Masrawy

02:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، أمسية أدبية، بمناسبة الذكرى المئوية للشاعر والأديب عبد الرحمن الخميسى، وذلك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقي.

ويتحدث فى الأمسية كل من أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى ، الكاتب الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأديب والروائى الدكتور محمد المخزنجى، الروائى السورى الدكتور أدهم مسعود، الفنان الدكتور فتحى الخميسى والدكتورة عزة الخميسى، ويدير الأمسية شريف جاد.

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