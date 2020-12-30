الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة‬" اليوم الأربعاء وغدًا الخميس للكشف والعلاج مجانًا.

وأكدت الوزارة أن التخصصات الطبية التى تتضمنها القوافل (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات (دمياط - بنى سويف - القاهرة - سوهاج - مطروح - أسوان).

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.