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أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات

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أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات أبرزها الشيشة والسهر.. "السياحة" ترصد 55 مخالفة في المطاعم والكافتيريات

مصراوي Masrawy

01:57 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - يوسف عفيفي:

كشف عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عن عدد من المخالفات ضد المنشآت السياحية (مطاعم وكافتيريات) في نطاق محافظة القاهرة الكبرى.

وقال العاصي، في تصريحات، إن قطاع المنشآت بوزارة السياحة، قام بإيفاد لجان سرية وغير معلنة، خلال الأسبوع الجاري، للمرور والتفتيش على جميع المنشآت السياحية التي حصلت على ضوابط السلامة الصحية المعتمدة خلال الفترة السابقة.

وأضاف أن هذه اللجان، مرت على أكثر من 155 منشأة سياحية بالقاهرة الكبرى لمتابعة مدى تطبيقها للاشتراطات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرتها الوزارة ومدى التزامها بمواعيد التشغيل المسموح بها.

وأوضح العاصي، أن هذه اللجان رصدت خلال عملية فحصها لهذه المنشآت مخالفة حوالي 55 منشأة سياحية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها تمهيدا لإغلاقها بمدد مختلفة حسب المخالفة، لافتا إلى أن باقي المنشآت ملتزمة بتطبيق ضوابط السلامة الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

واستعرض العاصي، المخالفات التي رصدتها اللجان والتي تنوعت ما بين "سهر بعض المنشآت بعد مواعيد التشغيل المقررة والمسموح بها، أو تقديم فقرات فنية أو الاثنين معا، بجانب قيام بعض المنشآت الأخرى بتقديم شيشة"، مما يعتبر مخالفا لقرارات مجلس الوزراء والضوابط المقررة.

وتابع العاصي: اللجان ستقوم بالمرور على المنشآت السياحية بشكل مستمر ومفاجئ وغير معروف أعضائها، حيث يقوم المفتش بزيارة المنشأة السياحية كأي مرتاد لها لاكتشاف أية مخالفات تقوم بها المنشأة السياحية.

من ناحيته، كشف هشام عبدالله عضو غرفة المنشآت السياحية، أن العقوبات المقررة للمخالفين، تصل للغلق الإداري، أو إيقاف المدير المسئول، أو غلق المنشأة على حسب حجم المخالفة، وذلك بعد توجيه الإنذار لها من قبل.

وقال "عبدالله"، لمصراوي، إن هناك غرامة مالية مقررة وفقا للقانون تصل لـ40 ألف جنيه على المنشآت السياحية المخالفة، لافتًا إلى أن منحت قرار أولي لمدة 3 أيام للمنشآت، كون هناك منشآت خالفت مواعيد الغلق والإجراءات الوقائية، متابعا: خلاص مش هطبطب تاني لأن ذلك يضر الآخرين.

وكانت وزارة السياحة والآثار، حذرت من مخالفة ضوابط السلامة الصحية، والمتعلقة بمواجهة انتشار المستجد، وكشف قطاع الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عن استمرار عمل لجان التفتيش والمتابعة.​

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