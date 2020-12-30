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جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي

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جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي جونسون: اتفاق بريكست سيجعل بريطانيا أفضل صديق للاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

01:53 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

لندن - (د ب أ):
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الإدلاء بكلمة أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقول إن الاتفاق التجاري الجديد لما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) سيجعل بريطانيا "جارا ودودا وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

وقال إنه سوف يدلي بتلك التصريحات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون (العلاقة المستقبلية) مع الاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشرعين في مجلس العموم والأعضاء غير المنتخبين في مجلس اللوردات قبل أن تصبح قانونا رسميا في بريطانيا.

ومن المقرر أن يقول جونسون في الكلمة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة مسبقة منها: "الآن، بمشروع القانون هذا، سنصبح جارا ودودا .. أفضل صديق وحليف للاتحاد الأوروبي .. نعمل جنبا إلى جنب عندما تتوافق قيمنا ومصالحنا مع تحقيق الرغبة السيادية للشعب البريطاني في العيش في ظل قوانينه الخاصة التي وضعها برلمانه ".

وسيقول أيضا: "هذا هو القرار التاريخي الصادر بموجب مشروع القانون هذا".

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