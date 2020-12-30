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بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب ()

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بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب (فيديو) بـ13 برجًا.. ​المنصورة الجديدة تدخل عصر ناطحات السحاب ()

مصراوي Masrawy

01:45 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

كتب - محمد عبدالناصر:

دشن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2018 مدينة المنصورة الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، ومنذ ذلك الوقت شرعت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ العديد من المشروعات القومية المختلفة.

أصبحت المنصورة الجديدة الآن واقعًا بعدما قاربت المرحلة الأولى منها على الانتهاء، ونشرت وزارة الإسكان مقطع لرصد آخر التطورات في المدينة ونسب تنفيذ المشروعات.

تقع المنصورة الجديدة على شاطئ البحر المتوسط بطول 14 كم على الطريق الساحلي في قلب الدقهلية، بجانب مدينة جمصة، كامتداد لها حتى حدود محافظة كفر الشيخ. وتبعد المدينة 54 كم عن المنصورة القديمة.

من المخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من مليون ونصف نسمة.

وتتميز المدينة بطابع خاص، حيث تنفرد بارتفاعات وتصميمات وألوان وطرق وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الفنادق السياحية التي تخدم زوار المدينة بهدف السياحة العلاجية.

يتم حاليا بناء مدرستين تعليم أساسي، كل مدرسة سعة 42 فصلاً، فضلاً عن إنشاء الجامعة المصرية للعلوم والتكنولوجيا، والتي ستقام على 130 فدانًا وتشمل سبع كليات عملية، وكليتين نظري.

سيبلغ عدد الوحدات السكنية على مستوى المدينة 158 ألف وحدة، وتتضمن إسكان متميز ومشروع سكن ومشروع جنة.

كما تتميز المنصورة الجديدة بتنفيذ عدد من الأبراج السكنية، تصل لـ 13 برجًا، بارتفاع 28 طابقًا، ومساحات تتراوح بين 170 و300 متر.

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