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تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

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مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 135233 من ضمنهم 111040 متعافيًا

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن خروج 604 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 111040 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1333 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 135233 حالة من ضمنهم 111040 حالة تم شفاؤها، و7520 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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