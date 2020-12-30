أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
"أم عيالي بتخوني".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق -
تأجيل نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان لـ10 يناير للمستندات -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه

Print
"ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه "ضحايا حلال" يثير حفيظة المجتمع بسبب مشاهد جريئة بشكل مبالَغ فيه
مدوّن سينمائي يؤكد: هذا المسلسل مشوَّه ولا يعكس واقع الحال السعودي

أثار مسلسل "ضحايا حلال" الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ لقي انتقادات واسعة بسبب مشاهد جريئة فيه.

وفي التفاصيل، ناقش برنامج الراصد على قناة المسلسل السعودي "ضحايا حلال"، الذي انتشرت له مقاطع تطرح قضية زواج المسيار بشكل مبالغ فيه كما وصف؛ إذ طرح المسلسل زواج طفل قاصر من امرأة كبيرة، وبعض المشاهد غير اللائقة التي لا تعكس الواقع السعودي مطلقًا، حسب وصف المتابعين؛ الأمر الذي جعل مواقع التواصل الاجتماعي تغص بالانتقادات اللاذعة تجاه القائمين عليه من إنتاج وكتابة وإخراج.

وتساءل مقدم البرنامج عبدالله الغنمي: هل كاتب المسلسل يعرف واقعنا السعودي؟ وهل الكتّاب غير السعوديين يعرفون قضايانا ومشاكلنا؟ وهل المسلسل يمثلنا؟

وبدوره أكد المدوّن السينمائي راكان الشايع أن هذا المسلسل مشوَّه، ولا يمثلنا، مشيرًا إلى أن كاتبة المسلسل سورية الجنسية، ولافتًا إلى أن مشكلتنا هي أن المنتج السعودي يستقطب رجيع الكتّاب والمخرجين من شتى بلدان العالم، على حد وصفه.

وأشار المدوّن السينمائي الشايع: تعودنا من منتج هذا العمل مسلسلات مشوَّهة، مثل مسلسل "الميراث"، وغيره، التي لا تعكس واقع المجتمع السعودي. مضيفًا: "لا ننتظر شخصًا ينتج مسلسلات تعكس واقع المجتمع السعودي؛ لأن عندنا واقعًا جميلاً، عندنا رؤية وإنجازات جميلة، أين هي؟". وتساءل: "هل زواج المسيار كان قضية رأي عام في ؟".

وعن الطفل الذي ظهر في المسلسل، وله مشاركات بإيحاءات، أكد أن ظهوره بذلك المشهد كان محل استنكار فني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تعليقات أجنبية قالت إن هذا المسلسل روج لفكرة ‫"البيدوفيليا"، على حد زعمهم؛ لجهلهم بأن الكاتب والمخرج غير سعوديَّيْن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

شبكة عيون الإخبارية