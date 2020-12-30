أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يعلن عن محاولة تسلل من الأراضي اللبنانية -
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
"أم عيالي بتخوني".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق -
تأجيل نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان لـ10 يناير للمستندات -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

Print
تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة تشيلي تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

12:30 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

تشيلي - (أ ش أ)

أعلنت مسؤولة بارزة في وزارة الصحة التشيلية، أن بلادها سجلت أول حالة إصابة بسلالة الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في إنجلترا.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة العامة في تشيلي بولا دازا، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن الحالة اكتشفت في راكب عاد إلى البلاد مؤخرًا من زيارة إلى لندن.

وأشارت دازا إلى أن امرأة تشيلية وصلت على متن رحلة جوية من مدريد في 22 ديسمبر الجاري، ثبتت إصابتها بالسلالة الجديدة، وكانت هذه المرأة أول الأمر في العاصمة لندن في زيارة أقاربها قبل أن تسافر إلى تشيلي من مدريد.

يشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للمصابين بكورونا في تشيلي يبلغ حوالي 604 آلاف شخص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و99 إصابة و454 وفاة بفيروس كورونا

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

فيروس كورونا: اعتقال ناشطة نسوية لانتقادها تعامل الرئيس التنزاني مع الجائحة

شبكة عيون الإخبارية