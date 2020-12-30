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ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا في البرازيل

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ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا في البرازيل ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا في البرازيل

مصراوي Masrawy

12:28 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

البرازيل - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعًا حادًا لكلا المؤشرين.
وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية حسبما نقلت قناة " اليوم" ، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 58718، مقابل 20548 في بيانات أول أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1111 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 431 حالة في إحصائية الاثنين، لتصل حصيلة وفيات الجائحة في البلاد إلى مستوى 192681 شخصًا.

وهذا المؤشر هو الأسوأ للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل منذ 15 سبتمبر الماضي، ما يزيد المخاوف من مخاطر الموجة الثانية في الدولة الأكبر بأمريكا اللاتينية.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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مصراوي Masrawy

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