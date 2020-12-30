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هيئة الأرصاد الفرنسية: عام 2020 كان الأكثر سخونة في تاريخ البلاد

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هيئة الأرصاد الفرنسية: عام 2020 كان الأكثر سخونة في تاريخ البلاد هيئة الأرصاد الفرنسية: عام 2020 كان الأكثر سخونة في تاريخ البلاد

مصراوي Masrawy

12:18 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

باريس - (أ ف ب)

قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، مساء أمس الثلاثاء، إن متوسط درجات الحرارة في البلاد عام 2020 بلغ 14 درجة مئوية، وهو الأعلى في تاريخها منذ بدء القياسات عام 1900. وكان المعدل الأعلى السابق قد سجل في عام 2018 وبلغ 13,9 درجات مئوية.

أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية الثلاثاء، أن عام 2020 كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1900، وذلك بعد عام "استثنائي" يمنح مؤشرا جديدا إلى الاحتباس الحراري.

وكشفت الهيئة في تغريدة على موقع "تويتر" أن برودة "نهاية العام لا تغير شيئا. صار الأمر رسميًا الآن: بمتوسط 14 درجة مئوية في أنحاء البلاد، تكون درجة الحرارة لعام 2020 هي الأعلى على الإطلاق، أمام 2018 (13,9 درجة مئوية)".

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