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هيئة صحية أوروبية تحث على مزيد من المراقبة لسلالات كورونا الجديدة

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هيئة صحية أوروبية تحث على مزيد من المراقبة لسلالات كورونا الجديدة هيئة صحية أوروبية تحث على مزيد من المراقبة لسلالات كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

12:09 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ)

نصحت هيئة صحية أوروبية، مساء الثلاثاء، سلطات الصحة العامة بتعزيز الفحص والمراقبة لاكتشاف الانتشار المحتمل للسلالة الجديدة من التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن جميع الحالات التي تم اكتشافها في حوالي اثنتي عشرة دولة أوروبية لم تكن بسبب السفر، "لذا لا يمكن استبعاد استمرار انتقال هذا النوع خارج المملكة المتحدة".

وقال مايك كاتشبول، كبير العلماء في المركز، في بيان: "على الرغم من عدم وجود بيانات تشير إلى أن السلالات الجديدة التي تم اكتشافها تجعل المرض أكثرخطورة، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال".

وأضاف أن "إجراءات مثل.. آليات المراقبة والاختبار والتعقب والكشف المطورة ضرورية لذلك".

وأشار المركز إلى أنه تم الإبلاغ عن "حالات قليلة" في أوروبا لسلالة تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، بما في ذلك بريطانيا وفنلندا، وتم ربطها بالسفر إلى جنوب إفريقيا.

وقالت الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها إنها تتوقع الإبلاغ عن المزيد من حالات هذا النوع خلال الأسابيع المقبلة.

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