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تعيين نهاد عبيد أمينة المرأة بالاتحاد المحلي لعمال الدقهلية

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مصراوي Masrawy

12:14 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020

أصدر السعيد النقيب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وفاتن السناوي، القائم بأعمال سكرتارية المرأة العاملة والطفل، وعطية عبدالباري، رئيس الإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية، قرارًا بتعيين نهاد عبيد علي خضر، أمينة للمرأة بالاتحاد المحلي لعمال الدقهلية.

تضمن القرار تولي "عبيد" أمانة المرأة والطفل بجانب قيامها بعقد الاجتماعات الدورية وتفعيل النشاط وإعداد تقارير بمحاضر الإجتماعات.

تضم سكرتارية المرأة والطفل بـ الإتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية 30نقابية لهم دور فعال بين صفوف المرأة العاملة.

يذكر أن عبيد تشغل عدة مناصب قيادية من بينها رئيس اللجنة النقابية لعمال التجارة والباعة الجائلين بالدقهلية ، بجانب دورها الفعال فى العمل التطوعي والإنساني بالجمعيات الخيرية والأهلية.

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