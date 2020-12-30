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"عطاء الطبية " بصامطة تعقد جمعيتها العمومية وتستعرض أنشطتها وتكرّم الداعمين

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"عريشي" شدد على التعاون بين القطاع الصحي الحكومي والخاص لخدمة المجتمع

كرّمت جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة الداعمين لها ولأنشطتها وبرامجها في مجال عملها وذلك في لقاء انعقاد الجمعية العمومية للجمعية بحضور ممثل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان وأعضاء الجمعية والداعمين لها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن محمد عريشي أن الجمعية تعمل وفق رؤية المملكة 2030 للتفاهم بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص من أجل العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق الأهداف المنشودة والمخطط لها مقدمًا الشكر لكل من دعم من مؤسسات وأفراد كي تحقق الجمعية كل أهدافها وخططها.

كما شاهد الجميع عرضًا مرئيًا لأهم أهداف الجمعية وطموحاتها المستقبلية كما استمعوا إلى التقرير المالي للجمعية من قِبل أمين الصندوق يحيى الشعبي فيما بين عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن عمر مدخلي الخطة الإستراتيجية للجمعية.

وأوضح "مدخلي" أن الجمعية قد استقبلت عددًا من الخبراء في مجال التخطيط كما تم وضع الأهداف بعيدة المدى وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مؤكدًا أن الجمعية تعمل بهدف رئيس هو مساعدة المحتاجين من المرضى وتقديم العلاج لهم في أغلب التخصصات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وقد شهد اجتماع الجمعية العمومية فتح باب الحوار والنقاش والتصويت على بعض الموضوعات المهمة التي من شأنها دعم الجمعية لمواصلة مشوارها.

وفي نهاية اللقاء كرّم رئيس جمعية عطاء الطبية بصامطة الداعمين للجمعية والمساهمين في إبراز أنشطتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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