مصرع شخص في انهيار بئر صرف صحي بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار بئر صرف صحي داخل منزل بعزبة عبدالباقي بمركز ديروط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بالحادث، وانتقال الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ.

أشارت التحريات الأولية إلى مصرع "محمد.ع.ع" 32 عامًا، إثر انهيار بئر صرف صحي عليه داخل منزل بعزبة عبدالباقي دائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.