إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة أدوية بأسيوط

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مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأدوية، عند مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط أسيوط، بانقلاب سيارة ووجود مصابين.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تبيَن من المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل محملة بالأدوية رقم "258 ق هـ ف" وتصادمها بالرصيف أول مدخل قرية بني رافع.

أسفر الحادث عن إصابة "ادهم. ر. ا" 24 عامًا، و"أسامة. ق. ح" 24 عامًا، و"احمد. م. ح" 36 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​