أخبار عاجلة

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها -
"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال -
وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين -
ضبط نجارين تنمرا بشخص من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية (صور) -
روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن -
براءة 10 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي -
"أم عيالي بتخوني".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق -
تأجيل نظر دعوى التحفظ على أموال الإخوان لـ10 يناير للمستندات -
تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "إخفاء الآثار"

Print
نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "إخفاء الآثار" نيابة النقض توصي بقبول طعن بطرس غالي بقضية "إخفاء الآثار"

مصراوي Masrawy

11:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها -الاستشاري- في الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا.
ورأت نيابة النقض في مذكرتها - حصل مصراوي على نسخة منها - بعدم قبول الطعن شكلا أو بقبول، أمّا في الموضوع فأوصت بقبول الطعن ونقضه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.
واستندت نيابة النقض في رأيها إلى أوجه الطعن التي قدمها المحامي بالنقض سمير الحناوي، دفاع المتهم، بأن محكمة الجنايات لم تستمع للشهود أو مرافعتهم وحجزت القضية للحكم، بالإضافة إلى أن حُكم الجنايات شابه الخطأ في تطبيق القانون بأن عاقبت المحكمة المتهم بالمشدد 15 سنة وغرامة 5 ملايين، فيما ينص القانون على العقوبة هي السجن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولذا يستوجب نقض الحُكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي قضت في 15 فبراير 2020 بمعاقبة بطرس رؤوف غالي بالسجن المشدد 15 عامًا وتغريمه 5 ملايين جنيه بقضية إخفاء قطع أثرية.

وأسندت النيابة للمتهم بطرس غالي في القضية تهمة إخفاء قطع أثرية تنتمي للحضارة المصرية حال كونها متحصلة من جريمتي سرقة والحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية