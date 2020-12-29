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محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعام الجديد

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محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعام الجديد محافظ القاهرة يهنئ المواطنين بالعام الجديد

مصراوي Masrawy

09:18 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة التهنئة بالعام الجديد لمواطني المحافظة، متمنيًا أن يحمل العام الجديد الخير لمصر وأن يتم تجاوز أزمة "كورونا".

جاء ذلك أثناء جولة المحافظ مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة الكوربة، حيث شاهد شجرة عيد الميلاد التي أقامتها جمعية الحفاظ على تراث الجديدة؛ لإدخال البهجة على قاطني المنطقة.

وأكد محافظ القاهرة أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بإلغاء الاحتفالات بالعام الجديد تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

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