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بعد شهرين من العمل المتواصل.. "الغفيلي" تُهدي لوحة جدارية لأمير حائل

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خطّتها بواسطة تقنية الحرق على الخشب وباستخدام الخط العربي

بعد شهرين من العمل المتواصل..

أهدت الخطّاطة الحائلية "بدرية الغفيلي" لوحة جدارية بعنوان "لوحة جائزة بصمة بأناملي"، إلى أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، وذلك على هامش جائزة "بصمة" في نسختها الثالثة.

وقالت "الغفيلي": " تشرفت بإهداء أمير منطقة حائل لوحة من أعمالي فهو يستحق؛ لأنه سكن في قلوبنا وله بصمة حب في نفوسنا".

وأوضحت أنها انتهت من تصميم اللوحة بشكلها النهائي على شكل "بصمة إبهام" الذي يُمثّل شعار الجائزة بعد شهرين من العمل المتواصل، حيث خطّتها بواسطة تقنية الحرق على الخشب وباستخدام الخط العربي.

وتابعت: استخدمت إحدى التقنيات الموجودة وهي ماكينة الحرق، ووظّفتها بالخط العربي، وهي من الأعمال التي تعطي طابعاً مميزاً وجميلاً، مشيرةً إلى أن العمل بهذه التقنية تعد من الأعمال الصعبة، وتكمن صعوبتها في عدم التراجع عن الخطأ.

وبيّنت لـ"سبق" أن أبعاد اللوحة هي 70 * 100 سم، وتحمل اسم أمير المنطقة "عبدالعزيز بن سعد"، بينما يتوسط البصمة اسم مدينة "حائل" عروس الشمال.

واختتمت: "نحن محظوظون بمدينةٍ أميرها يدعم المواهب الشابة ويطورها وينميها، شكراً عبدالعزيز بن سعد على دعمك لنا".

والخطّاطة "بدرية الغفيلي"، هي طالبة إدارة مالية واقتصاد، ومهتمة في مجال ريادة الأعمال، إضافة إلى موهبتها في فن الخط العربي بواسطة ماكينة الحرق على الخشب.

بعد شهرين من العمل المتواصل..

بعد شهرين من العمل المتواصل..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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