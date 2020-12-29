4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "دهب - نويبع" بجنوب سيناء.

تلقى مدير الأمن اللواء أحمد الألفي إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (658 ) "ص س ص" على الطريق الدولي "دهب-نويبع"، بالقرب من محمية أبوجالوم.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص هم عبد القادر خالد عبد القادر 25 عامًا، جهاد أحمد عبد العظيم 25 عامًا من محافظة المنصورة، إسلام محمد رمضان محمد 28عامًا من محافظة الشرقية، ومحمد حسين جاد الكريم 28عامًا من سوهاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى نويبع.