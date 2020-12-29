للمرة الثالثة.. نتنياهو يؤجل زيارته إلى البحرين والإمارات

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مصراوي Masrawy

وكالات

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، زيارته المقررة إلى كل من الإمارات والبحرين إلى موعد آخر بعد قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق صحي ثالث، لمواجهة تفشي وباء كورونا، حسبما ذكرت "تايم أوف إسرائيل".

وكان من المقرر أن يزور نتنياهو البلدين في الأسبوع الأول من يناير المقبل، ولم تذكر الصحيفة الإسرائيلية، ما إذا كان قد تم تحديد موعد جديد.

وقررت الحكومة فرض قيود جديدة بدأت يوم الأحد الماضي، ومن المقرر أن تستمر في البداية أسبوعين، قابلين للتجديد.