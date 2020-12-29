أخبار عاجلة

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. جولة "سبق" تكشف تفاصيل رحلة أخذ #لقاح_كورونا بكل يسر وسهولة

Print

شاهد.. جولة

كشفت جولة "سبق" على مركز لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، عن حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة لتسهيل رحلة إجراءات أخذ لقاح كورونا (كوفيد-19)، والتي تنطلق من لحظة تسجيل الموعد عبر #تطبيق_صحتي، حتى وصول الشخص إلى المركز، ومن ثم تلقيه اللقاح، وإلى حين مغادرته بكل يسر وسهولة.

وتبدأ الرحلة من الوصول إلى المركز، ثم المرور بنقطة الفحص البصري، ثم التسجيل، فالجلوس في منطقة الانتظار، ثم أخذ التطعيم بعدها يأخذ الشخص استراحة لمدة 15 دقيقة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية للقاح بعدها يسمح له بالمغادرة.

وعبّر المواطن إبراهيم فالح العنزي (60) عامًا عن شكره وتقديره لحجم الجهود الكبيرة والمتميزة التي شاهدها في المركز، وقال لـ"سبق": "كانت رحلة التطعيم التي مررت بها ميسرة وسهلة، وما شاء الله تنظيم ممتاز، واللهم لك الحمد".

وانطلقت أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، للتطعيم ضد فيروس #كورونا، قبل 12 يومًا في 17 ديسمبر الجاري، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 700 ألف شخص حتى الآن في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا (كوفيد-19).

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، وجددت تذكير الجميع بمجانية اللقاح؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

شاهد.. جولة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

بالفيديو.. "ثلاجتك تفزع لك" في توفير الطاقة بـ 6 سلوكيات.. تعرف عليها

"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال

"التجارة" تكافئ 19 مُبلغاً بـ 123 ألف ريال

وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين

وزير البيئة يوافق على فتح سد وادي قنونا لتلبية احتياجات المزارعين

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية"

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية"

شبكة عيون الإخبارية