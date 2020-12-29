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بعد واقعة الصيدلية.. ضبط خمور داخل سوبر ماركت بإمبابة

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بعد واقعة الصيدلية.. ضبط خمور داخل سوبر ماركت بإمبابة بعد واقعة الصيدلية.. ضبط خمور داخل سوبر ماركت بإمبابة

مصراوي Masrawy

10:15 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

بعد ساعات من ضبط خمور داخل صيدلية بإمبابة، تمكن مسؤولو حي شمال الجيزة بالتنسيق مع قوات الأمن من ضبط محل لبيع المواد الغذائية "سوبر ماركت" لاتهام مالكه ببيع مشروبات كحولية.

معلومات وردت بأن مالك سوبر ماركت بمنطقة المنيرة الغربية بحي إمبابة، بصدد بيع كمية من الخمور تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية من إدارتي المرافق والإشغالات المحل وتم ضبط كميات من الخمور والمشروبات الكحولية "أنواع مختلفة".

وتم التحفظ على المضبوطات بمخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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