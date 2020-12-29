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"جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين

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"جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين "جماليا": مزج لقاحي "سبوتنيك-V" وأسترازينيكا يضمن وقاية من كورونا لسنتين

مصراوي Masrawy

10:23 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وكالات

قال أعلن ألكسندر جينسبورج، مدير مركز "جماليا" الروسي، مساء الثلاثاء، إن مزج اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مع لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، سيضمن وقاية من المستجد (كوفيد-19) لمدة سنتين، حسبما ذكرت " اليوم"

وذكر جينسبورج، في تصريحات له، أن هذا المزيج سيساعد على تكوين خلايا الذاكرة بصورة أفضل، وسيسمح استخدام مزيج اللقاح الروسي والأجنبي، بتكوين مناعة عالية.

وأشار إلى أن عددًا من البلدان بدأت اختبارات سريرية محدودة لهذا اللقاح الهجين.

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