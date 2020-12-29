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"بعد عودته من رحلة علاج".. الرئيس الجزائري: البعد عن الوطن صعب

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"بعد عودته من رحلة علاج".. الرئيس الجزائري: البعد عن الوطن صعب "بعد عودته من رحلة علاج".. الرئيس الجزائري: البعد عن الوطن صعب

مصراوي Masrawy

10:06 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ)

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب، وأحمد الله على هذه العودة الميمونة إلى الجزائر، وما تبقى إلا القليل جدا إن شاء الله".
وأضاف تبون، في كلمة بثها التلفزيون الجزائري مساء اليوم الثلاثاء، عقب عودته من رحلته العلاجية بألمانيا: "أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل الخير وسنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة، وبالنسبة للناس المحتاجين والمعوزين نتمنى ألا يكون الشتاء صعب عليهم، ومهما كان الحال، الدولة في مساعدتهم صباحا ومساء وعلى رأسها الجيش وكل مؤسسات الدولة".
واختتم تبون كلمته قائلاً: "نتمنى أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020 والحمد لله والشكر لله".
وعاد الرئيس الجزائري الثلاثاء إلى بلاده، بعد رحلة علاجية في ألمانيا للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
يشار إلى أن الرئيس تبون كان قد سافر إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي للعلاج من .
وكان في استقبال تبون لدى وصوله إلى القاعدة الجوية العسكرية بوفاريك، بولاية البليدة، كل من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالنيابة وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني وكمال فنيش رئيس المجلس الدستوري وعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) والفريق السعيد شقريحة رئيس الأركان الجزائري ومدير الديوان برائاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.

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مصراوي Masrawy

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