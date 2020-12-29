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العثور على أم وطفلها مذبوحين داخل شقة بشبرا الخيمة

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العثور على أم وطفلها مذبوحين داخل شقة بشبرا الخيمة العثور على أم وطفلها مذبوحين داخل شقة بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

10:14 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن في القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على سيدة وطفلها مذبوحين داخل شقة يقيمان به في منزل أهل الأم في شبرا الخيمة.

جرى التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي والمعمل الجنائي، لاتخاذ شؤونها في الواقعة.

تلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بالعثور على جثة أم وابنها، مقتولين في شقتهما بمحطة هاميس دائرة القسم.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وجرت معاينة الشقة محل الواقعة والتحفظ على الجثتين، وتبين أن السيدة مطلقة وابنها يبلغ من العمر 5 سنوات، يعيشان بمفردهما في منزل عائلة القتيلة، والذي يقطن فيه شقيقيها أيضًا.

بسؤال شقيقيها، قالا إنهما اكتشفا تغيبها لفترة طويلة، وباستطلاع الأمر وجدا الجثتين داخل الشقة، ولم يوجها أي اتهام لاحد حتى الأن.

تقرر تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وكشف غموضها، وأخطرت النيابة التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان الإصابات وملابساتها، وكيفية حدوثها والمعمل الجنائي لمعاينة منافذ الشقة.​

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