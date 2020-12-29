وزير الاتصالات يزور شركة جاهز ويثني على تمكين الشباب السعودي

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"السواحة" أعرب عن إعجابه بمجهودات الشركة في مجال تبني التقنية

قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة بزيارة إلى مقر شركة "جاهز الدولية، المالكة لتطبيق "جاهز"، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" صالح إبراهيم الرشيد وغصاب المنديل المدير التنفيذي لشركة "جاهز"، الذين رافقوا الوزير في جولته في مركز التحكم بالشركة لتقديم الخدمات في التطبيق الذي استطاع خلال فترة وجيزة أن يصبح الأول بين ٣٨ منافساً في سوق حجمه ١٢ مليار دولار سنوي.

كما كشفت الزيارة عن مدى اعتماد جاهز على الكادر السعودي من الشابات والشباب والإسهام بدور فاعل في الاعتماد على أبناء الوطن من منطلق التوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- لتحقيق التطلعات للمملكة ولأبنائها.

وقد أبدى السواحة إعجابه بالمجهودات التي تبذلها شركة جاهز في مجال تبني التقنية وانتهاج أفضل الوسائل لتمكين الشباب والشابات السعوديات.

وأكد خلال زيارته لمقر الشركة في الرياض، أن ولاة الأمر حفظهم الله يولون الشركات الريادية كل الدعم والتمكين لهم في رحلتهم باعتبار القطاع الخاص أحد أهم روافد التنمية في المملكة وركن أساسي في الشراكة المتكاملة من قبل الجميع للإسهام في العملية الاقتصادية التي تنشدها الدولة الرشيدة.

من جانبه رحب الأمير مشعل بن سلطان بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذي شرف الشركة بهذه الزيارة المباركة، وقال إن هذه الزيارة تعد وساماً محفز على صدور كافة العاملين في الشركة وداعماً لهم لتقديم أرقى الخدمات في كافة المدن السعودية، كما نوه إلى أن الشركة تسعى بكل ما لديها من إمكانيات لتحقيق النجاح على نطاق واسع، وتعتمد في ذلك على الكوادر السعودية من الشابات والشباب السعودي الذين أثبتوا أن لديهم روح المنافسة والقدرة على تحقيق الطموحات للدخول في هذا المجال والتميز من خلاله.

واختتم الأمير مشعل حديثه بالقول: نأمل أن نحقق الهدف المنشود، ونعتمد بعد الله على الشباب السعودي من الذكور والإناث، ويدفعنا إلى ذلك تشجيع القيادة الرشيدة لأبناء الوطن، وهو ما يجعلنا نعتمد بالدرجة الأساسية على الكادر السعودي الذي كشف عن طاقة كبيرة، من خلال تنفيذ كافة المهام الموكلة إليه بأفضل أسلوب وأنجع طريقة وتحقق الهدف المأمول الذي يتطلع إليه الجميع، وتنفذ واجبهم على أكمل وجه.

وزير الاتصالات