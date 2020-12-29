للمتقدمين لشقق "سكن كل المصريين".. 3 بدائل حال زيادة عدد الحاجزين عن الشقق المتوفرة (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة وتنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من التقديم الالكتروني لشقق "سكن لكل المصريين"، في الوقت الذي وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط 410 آلاف مواطن.

ومن المقرر أن ينتهي موعد التقديم الإلكتروني يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، لشقق الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.

وأكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق أن أكثر من 275 ألف حاجز ممن قاموا بسداد مقدمات الحجز عبر مكاتب البريد خلال الفترة المحددة للإعلان استكملوا إجراءاتهم ورفع أوراقهم وبياناتهم عبر موقع الصندوق.

وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن باقي المتقدمين ممن سدد جدية الحجز ولم يستكملوا إجراءات التسجيل الخاصة بهم، يمكنهم التسجيل واستكمال الحجز ورفع الإجراءات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتيح الصندوق استكمال الحجز الإلكتروني حتى 30 ديسمبر الجارى.

ويتساءل بعض الحاجزين عن موقفهم من التخصيص والحصول على وحدة ضمن المشروع حالة زيادة المتقديم عن الشقق لمتاحة.

لتؤكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يوجد أكثر من بديل حال زيادة أعدات المتقدمين عن الوحدات المتوفرة، على النحو التالي:

1- بناء وحدات أخرى حالة وجود أراض متاحة داخل المدينة المتقدم عليها العملاء.

2- إمكانية التحويل من المدينة المتقدم إليها العميل إلى مدينة أخرى يتوفر بها وحدات سكنية.

3- سحب مقدم الحجز والتقديم في إعلان آخر.

ووصل ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألف ومقدم حجز 12.5 ألف.

أما في الإسكان المتوسط ووصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

وتم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية لشقق الإسكان الاجتماعي وهه: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العبور الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار"– السادات– المنيا الجديدة– ملوى الجديدة– أسوان الجديدة– قنا الجديدة– سوهاج الجديدة.

وفيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فتمت إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة"– 15 مايو– العلمين الجديدة– العاشر من رمضان– حدائق أكتوبر– السادس من أكتوبر– ناصر– المنيا الجديدة– رشيد الجديدة– أسوان الجديدة– بنى سويف الجديدة.

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