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العاهل السعودي: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح

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العاهل السعودي: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح العاهل السعودي: نأمل أن تتكلل القمة الخليجية بالنجاح

مصراوي Masrawy

10:03 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

وكالات

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" مساء الثلاثاء، أن العاهل السعودي، أعرب عن عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج للمشاركة في الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في محافظة العلا، الثلاثاء القادم.

وتمنى الملك سلمان، أ، تكلل أعمال هذه القمة بالنجاح في تعزيز العمل المشترك وتوسيع التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات كافة، تحقيقًا لتطلعات مواطني دول المجلس وآمالهم.

وجدد مجلس الوزراء، دعوة المملكة للدول الحليفة والصديقة والمؤسسات المالية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، والبدء في إعفائه من الديون، تزامنًا مع الترحيب بإعلان الإدارة الأمريكية إزالة اسم السودان رسميًا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

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