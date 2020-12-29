لأول مرة منذ وقف طيرانها.. إقلاع طائرة "بوينج 737 ماكس" في أمريكا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy



واشنطن - (د ب أ)

أقلعت طائرة ركاب من طراز "بوينج 737 ماكس" اليوم الثلاثاء، لأول مرة في الولايات المتحدة منذ حظر طيرانها بعد حادثين مميتين.

وأقلعت رحلة لشركة الطيران الأمريكية (أمريكان أيرلاينز) رقم 718 من ميامي بفلوريدا بعد الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت جرينتش).

وأقلعت رحلة ثانية من نيويورك إلى ميامي بعد ساعة من إقلاع الأولى.

وأشار أحد ممثلي شركة الطيران: "سنقوم بتسيير هاتين الرحلتين يوميا حتى الرابع من يناير. وبعد ذلك، سنضيف رحلات بوينج 737 ماكس أخرى تدريجيًا".

وتمت الموافقة على تسيير رحلات بطائرات بوينج 737 ماكس مجددا الشهر الماضي، لكن ذلك تطلب تزويد الطائرات ببرنامج جديد لجهاز الكمبيوتر الخاص بالتحكم في الطيران.

وكان تم حظر طيران هذا الطراز في مارس 2019، بعد مقتل 346 شخصًا في حادثين، أحدهما في إندونيسيا في أكتوبر 2018 والآخر في إثيوبيا في مارس 2019.